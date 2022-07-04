Путин выводит войска, участвовавшие в освобождении Лисичанска на отдых

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4 июля 2022, 19:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На самом деле, здесь речь не идёт о каком-то поощрении, это обычная практика в сухопутных войсках. Войска, отработавшие на передовой определённый срок, заменяют и выводят в тыл для отдыха, пополнения, замены повреждённой техники, вооружения и прочих неотложных мероприятий, направленных на повышение их боеспособности. Этот процесс называется ротацией, такая практика применяется в ходе всех затяжных военных конфликтов.

После доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении Лисичанска и территории ЛНР от укро-нацистов Главковерх ВС ФР Владимир Путин распорядился вывести войска, участвовавшие в лисичанских событиях на отдых. Что это означает?

В годы Великой Отечественной войны, воинам, отличившимся в боях, предоставлялся отпуск на время прибывания их войсковой части на отдыхе. Бесспорно, отдых войскам необходим, в противном случае их боеспособность из-за усталости естественным образом будет падать. То есть, это обычная практика, которая применяется и сейчас штабами при организации боевых действий на оперативном уровне. Но, вывод в тыл не означает, что та или иная войсковая часть полностью выходит из боевых действий, она лишь оказывается в резерве, который при острой необходимости может быть брошен в бой. По сути, российский президент озвучит то, что надлежало делать, но, возможно, по плану командования это произошло бы несколько позже, а Главковерх немного ускорил этот процесс.