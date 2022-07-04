Начались учения российской военно-морской авиации на Балтике

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4 июля 2022, 18:33

Фото: Соцсети

Летно-тактическое учение (ЛТУ) с экипажами вертолетов морской авиации Балтийского флота началось в Калининградской области, сообщило в понедельник российское новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу БФ.

В штабе БФ сообщили: «В плановом учении принимают участие более 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота. В рамках ЛТУ экипажи производят поиск подводных лодок с использованием опускаемых гидроакустических станций, пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывают торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления».

В Маневрах будут задействованы весь летный и инженерно-технический состав смешанного вертолетного полка морской авиации Балтфлота, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Запланировано около 50 учебно-боевых вылетов. Маневры продлятся не более недели.