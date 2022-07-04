ЛНР полностью освобождена, наступление ВС РФ продолжится, а в США снова не состоялось испытание гиперзвуковой ракеты

Аргументы Недели → Армия 13+

4 июля 2022, 07:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. В ЛНР заявили, что продолжат боевые действия до полного освобождения Донбасса и обеспечения безопасности республики, для чего необходимо продвинуться ещё, как минимум, на 300 км в западном направлении. По сути, в значительной мере решена задача второй фазы специальной военной операции (СВО), которая заключается в полном освобождении обеих республик Донбасса. Видимо теперь уже речь пойдёт о вытеснении ВСУ из левобережья Днепра, а также из Одесской и Николаевской областей. Возвращение России Причерноморья от Днепровского лимана до Дуная – экзистенциально важная задача стратегического уровня, решение которой обеспечит безопасность Крыма и Черноморского флота РФ.

Из Лисичанска сообщают о полном освобождении этого города ЛНР и продвижении в западном направлении. ВСУ несут потери и отступают, бросая вооружение и технику. Также идут бои на линии Соледар- Бахмутское- Покровское. Предполагается, что в ближайшие дни украинские войска будут выбиты из Северска и Бахмута. Следующие на очереди Славянск и Краматорск. Военное руководство ЛНР заявило, что есть необходимость продолжить наступление в западном направлении на глубину 300 км, чтобы обеспечить безопасность Луганской республики.

В Госдуме жёстко отреагировали на ракетный обстрел Белгорода. Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил: «Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного, ответа». Берусь предположить, что на этот раз наконец-то будет нанесён удар по основному месту принятия решения, то есть по резиденции украинского Главковерха Зеленского. В противном случае нет никакой возможности убедить его не давать команду на ракетный обстрел мирных российских городов.

На прошлой неделе произошло неприятное событие, связанное с утечкой секретной технической информации о гиперзвуковом оружии в Китай. Так был арестован российский учёный Анатолий Маслов, заподозренный в госизмене и передача КНР вышеуказанной информации. К слову, ранее в Пекине не раз заявляли, что Россия заимствовала у Поднебесной технологии гиперзвука. На деле всё было с точностью до наоборот. Кстати, и американцы не раз обвиняли Россию в воровстве военных технологий. В реальности похитителями оказались янки, умыкнувшие немало сверхсекретных разработок в России в лихие 1990-е.

Минувшая неделя была омрачена сборищем НАТО в Мадриде, где было принято губительной для Запада коллективное решение провозгласить Российскую Федерацию наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и «миру» (в натовской интерпретации) и стабильности в евроатлантическом регионе. Окончание формулировки пояснило, что значит для НАТО – мир. Это, бесспорно, только члены НАТО или как принято сейчас говорить – «золотой миллиард», а до остальной части человечества североатлантическому блоку дела нет. Было заявлено о дальнейшем расширении блока и принятии в него двух новых членов Финляндии и Швеции. НАТО определился с организацией совместных работ по созданию перспективного оружия. С учётом, что западная наука все больше сползает в состояние с приставкой «псевдо», есть сомнение в способности НАТО значительно преуспеть в гонке по созданию новых военных технологий. Эта новость особенно красноречива на фоне очередной неудачи, которая постигла американцев в разработке гиперзвукового оружия.

Альянс также договорился о продолжении поставок вооружений и боеприпасов Киеву. Чуть ранее Джо Байден заявил о готовности предоставить Украине новый транш военной помощи на сумму в 820 млн. долл. Стало также известно, что Пекин резко отреагировал на заявление сделанное на саммите НАТО о том, что Китай является угрозой для Североатлантического альянса и АТР.

В качестве финального аккорда обзора событий ушедшей недели сообщаю о появлении в Персидском заливе атомного подводного ракетоносца ВМС США класса Ohaio Georgia (бортовой номер SSGN 729). Но самоё интересное состоит в том, что с данного АПЛ, находящейся на боевом дежурстве поступило сообщение о выходе из строя корабельных РЛС и инфракрасных систем наблюдения. Это к тому, что в США с военными технологиями не всё так гладко как они рекламируют.