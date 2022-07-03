ВС РФ с ходу взяли Белогоровку

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3 июля 2022, 16:47

Фото: Соцсети

Российские войска освободили взяли Белогоровку, находящуюся практически на границе ЛНР. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ. Военное руководство ЛНР говорит о продолжении наступления в западном направлении, как минимум на глубину 300 км.

МО РФ сообщило: «Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации знамя победы». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Главковерху ВС ФР Владимиру Путину о полном освобождении территории ЛНР. Командование ВС Луганской республики заявило о продолжении боевых действия до полного освобождения Донбасса и о необходимости наступать далее на запад, как минимум, на глубину в 300 км, чтобы обеспечить полную безопасность ЛНР. То есть речь идёт о полном освобождении левобережья Днепра от укро-нацистов.