ВСУ отходят в Северск, как долго они там продержатся

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июля 2022, 16:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Лисичанск освобождён, в нём отлавливают украинских боевиков, не успевших вовремя покинуть город. Подразделения ВСУ, НГУ, иностранные наемники, добровольцы-националисты отошли в Северск. Но, пока непонятно - будут ли они его оборонять.

Поступают данные о том, что бои идут в западных пригородах Лисичанска в «районе Малорязанцево со стороны Тополевки и в окрестностях Золотаревки со стороны Верхнекаменки». Слышна стрельба в Белогоровке и в Григоровке. В Верхнекаменском укры сосредоточили артиллерию и РСЗО.

Судя по всему, в Северске сейчас творится столпотворение. В самый раз по нему бы ударить «Калибрами», да «Кинжалами». Это бы усилило панику в рядах отходящего противника. Жаль, но преследование российскими войсками пока ведётся совершенно не эффективно. Возможно, от него отказываются из-за боязни угодить в огневой мешок или засаду. Однако на то и существует разведка, чтобы избегать различных неприятностей. Короче, наступление даст свои победные плоды, только при его умелой организации и комплексном проведении. В противном случае, придётся довольствоваться его сильно усечёнными результатами, что может в какой-то момент создать букет сложно разрешимых проблем, одной из них будет эффект «сжатой пружины».