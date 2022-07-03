В Соледаре окопалась тактическая группа противника «Чарли», её предстоит смести бойцам оркестр

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июля 2022, 15:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

До штурма Бахмута придётся взять другой населённый пункт - Соледар. По сообщению ТК «Рыбарь» здесь расположен район обороны батальона 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБР), усиленной артиллерией и зенитными ракетными комплексами БМ «Стрела-10» и ПЗРК Stinger. Сколько продержатся в Соледаре укро-нацисты и вообще стоит ли его штурмовать?

ТК «Рыбарь» сообщает, что усиленному батальону 14-й ОМБр присвоено наименование на американский манер – тактическая группа «Чарли, Голливуд, да и только. Можно констатировать, что на этом участке боевых действий находится немало иностранных наёмников, в том числе и американцев. Россиянам есть за что с ними поквитаться. Янки – особо желанная цель для уничтожения для бойцов из ЧВК «Вагнера», которые как раз находятся на этом участке фронта. Просто слегка напомню, что в начале февраля 2018 года в Сирии, при Хашиме вагнеровцы угодили в огневую ловушку, подготовленную американцами, и потеряли от 200 до 300 своих товарищей только убитыми. Теперь у оркестра (так иногда блогеры именуют ЧВК «Вагнера») есть возможность уложить в землю столько американцев, сколько они смогут.

«Рыбарь» сообщает, что в Соледаре подготовлена круговая оборона. Так, для справки скажу, что опорные пункты рот и районы обороны батальонов всегда обустраиваются таким образом. Так что здесь ничего нового или неожиданного нет. К тому же непонятно какие орудия и в каком количестве приданы вышеуказанному батальону. Однако в нашем случае скорее прослеживается подготовка оборонительной линии, размещённой в нескольких примыкающих друг к другу населённых пунктах: Соледар, Бахмутское и Покровское. Цепочка других н/п расположенные южнее позволяет создать оборонительный рубеж, перед Бахмутом в виде дуги. Но, местность здесь плоская, открытая с незначительной пересечённостью. Обороняться в таких условиях украм будет сложновато. Преимущество ВС РФ в артиллерии и штурмовой авиации не позволит ВСУ долго держать этот рубеж даже за счёт больших потерь. Здесь возможно применение россиянами танковых подразделений под прикрытием ТОС «Солнцепёк» и БМПТ «Терминатор», что не позволит украм использовать противотанковые средства (птс).

Помнится в ЦВО отрабатывалось наступление танков под прикрытием батальона (18 машин) тяжёлых огнемётных систем. Наступать на большую глубину при таком сочетании сил и средств будет проблематично, но, оно будет в самый раз, чтобы смести линию обороны ВСУ, раскинувшуюся на рубеже Соледар - Бахмутское – Покровское и слегка к югу.

Стоит учесть ещё один фактор. 14-я бригада уже изрядно потрёпана и на протяжении долгого времени не выводилась в тыл для отдыха и пополнения по ротации. Вышеуказанный телеграм-канал также сообщает, что из Соледара ведётся заградительный артиллерийский огонь по российским войскам, действующим «в окрестностях Пилипчатино и Владимировки», что скорее всего не соответствует действительности. На усиление батальона могут отрядить не более дивизиона гаубиц, что в условиях нехватки артиллерии в ВСУ итак – через чур. Это 18 орудий, их возможности не позволят обстреливать всю окрестность Солодара, как это пишет ТК «Рыбарь». Он же указал, что в той же местности на блокпостах находятся бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр). Берусь предположить, что они не входят в перечень приданых ТГ «Чарли» сил. То есть между ними должно быть организовано взаимодействие, но в условиях, что творятся сейчас на передовой, его организовать будет проблематично для украинских командиров, руководящих действиями подчинённых из тыла.

Ранее сообщалось, что в районе Бахмута ВСУ сосредоточили немалые силы. Речь шла о подразделениях 81-й, 95-й отдельных десантно -штурмовых бригад (ОДШБр), 4-й (или 3-й) отдельной танковой бригады (ОТБр), 24-й отдельной моторизованной бригады (ОМБр), переброшенной из Чепеля части 14-й ОМБр, части 10-й горно-штурмовой бригады (ОГШБр), подразделений 103-й, 111-й и 115-й бригад территориальной обороны, части нацгвардии и националистические формирования в составе которых воюют иностранные наёмники . Возможно, некоторые данные были неточны, а также часть войск здесь наверняка была заменена по ротации. Сообщалось о переброске сюда же украинских войск из-под Харькова.

Короче, есть вероятность, что командование ВСУ сюда согнало немало пушечного мяса. Как говорил в своё время Александр Суворов:« Пусть их будет как можно больше- покончим со всеми – разом».