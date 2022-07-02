Чалаев: Лисичанский гарнизон ВСУ – уже в котле

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2 июля 2022, 14:36

Фото: Соцсети

Рамзан Кадыров также подтвердил, что Лисичанск взят в полное окружение и скоро начнётся его генеральный штурм. Наблюдатели из Краматорска сообщают о звуках боя, доносящихся из района Северска.

Поступают данные о том, что украинские войска небольшими группами пытаются выйти из Лисичанска и пробиться на запад через лесной массив. Также стало известно, что сам Лисичанск полностью блокирован (окружён со всех сторон). По словам командира отряда чеченского спецназа, - генеральный штурм этой твердыни (город превращён в укрепрайон) состоится в ближайшее время. Численность оставшихся в Лисичанске украинских войск не известна, предположительно их там более 2000 штыков. Также сообщается, что идёт бой в района Северска.