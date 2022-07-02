ВСУ несут значительные потери на всех направлениях, но при этом не отказываются от бардака в управлении своими войсками

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июля 2022, 14:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золоторёвка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава. В районе населенного пункта Артёмовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники. Об этом в ходе брифинга сообщил Игорь Конашенков.

Ударом российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода города Харьков. Уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Кстати, стоит сказать пару слов об этом странном соединении ВСУ. Его подразделения воюют на Харьковском и Краматорском участках фронта, также, его личный состав проходит подготовку в Житомирской области. В общем всё выглядит весьма интересно. Такое использование соединений вносит сумятицу в структуру обороны ВСУ и похоже, украинское командование идёт на такую меру сознательно. Командование этой бригады получает возможность руководить действиями своего личного состава, находясь за многие сотни километров от линии фронта.

Такая же практика наблюдается на примере других соединений ВСУ. В частности, точно известно, что командование 103-й и 115-й бригад территориальной обороны находится дальше от линии фронта чем ставка главнокомандующего ВСУ. Верхушка 79-й аэромобильной бригады ведёт руководство своими батальонами, воюющими в районе Лисичанска, Славянска и Краматорска из Николаева.

Судя по тому, что украинская армия в последние годы перестраивалась по образу и подобию американской (сиречь по стандарту НАТО) – из вышесказанного можно делать далекоидущие выводы.

Однако вернёмся к брифингу генерал-лейтенанта Конашенкова. Из его сообщения следует, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Аратёмовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолугансмкое, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, эти канонирские подразделения ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города НИКОЛАЕВ, а также живая сила и военная техника в 302-х районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области.

Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.