В Лисичанске идёт бой, но из-за сумбурности размещённой в сети информации сложно понять, что там конкретно происходит

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июля 2022, 13:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В сети распространена информация о том, что украинский гарнизон Лисичанска насчитывает более 2 тыс. штыков. Формулировка беспроигрышная и очень удобная, особенно в слове более – это может означать плюс бесконечность. Многие данные противоречат, тому, что было опубликовано ранее. Сумбур в использовании военных терминов в сети и в телеэфире, не позволяет достичь четкого понимания того, что же происходит на передовой. Если честно выводы, многих блогеров и корреспондентов-стрингеров, возомнивших из себя военных экспертов начинают смешить.

Этих «экспертов» отличает абсолютное незнание военного дела и военной терминологии. Обширная плеяда «ботаников» используют военное слово по тому же принципу, как герой романа Михаила Шолохова «Поднятая Целина» - дед Щукарь.

Рекомендую всей этой братии прочесть данное произведение. Если человек имеет возможность получать информацию с передовой, это уже хорошо, но её достоверная передача должна стать лимитом для людей без военного образования.

Инженерам электронщикам, ботаникам, строителям и обладателям других специальностей хочется пожелать от всего сердца – занимайтесь своим делом и смешите своими совершенно некомпетентными суждениями о том, что происходит на поле боя.

Вернёмся к военным событиям, происходящим в районе Лисичанска. Блогеры сообщают, что «Приволье, Шипиловка и Новодружеск уже освобождены…». Армия ЛНР ведёт бой на севере Лисичанска её передовые подразделения замечены в центре города – на проспекте Победы и улице Сосюры.

Бойцы войскового формирования «Отважные» по сообщению одного из ТК: «активно продвигаются с юга со стороны Желатинового завода и поселка Белая гора, одновременно развивая успех на север, перерезая последнюю дорогу из города Лисичанск – Белогоровка». Но позвольте, за эту дорогу бои идут уже более месяца, и она давно «перерезана». Российские войска заняли позиции в Берестовом, по сообщениям, поступившим ещё в конце мая. Информационный сумбур, что выдаётся в эфир различными ТК просто поражает. На основе этих данных сложно построить ясную картинку происходящего.

Интересен с точки зрения медицины вывод, непонятно на чём основанный: «Таким образом, более 50% процентов города и пригорода уже освобождены от нацистов. Не успевшие отступить из города подразделения ВСУ и иностранных наемников в ближайшие дни должны будут сделать выбор между пленом и уничтожением».