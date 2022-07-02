Аргументы Недели → Армия 13+

2 июля 2022, 12:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Украине уже ничего не поможет, ни новые санкции Запада против России, ни продолжение поставок вооружений и предоставление более объёмной военной помощи, считает издание Foreign Affairs. Если Киев и далее будет проявлять упорство и продолжит военные действия, что него это выльется в новые жертвы среди украинского населения и потерю новых территорий.

Возвращение в состояние, которое было до 24 февраля - для Украины невозможно при любом раскладе (как говорят преферансисты). Foreign Affairs предрекает Украине дальнейшую потерю территорий и населения. Ситуация ещё обостряется и тем, что ВСУ гребут в свои ряды всех кого только могут, что вызывает протесты среди украинского. населения. Армия Незалежной несёт катастрофические потери. Причина, неудовлетворительная работа Генштаба ВСУ и верховного командования, которые бросают в горнило боевых действий необученных новобранцев и не работают на перспективу. Желание удержать территории, которые оборонять уже нет никакой целесообразности – главная ошибка Киева. Стремление советников из НАТО заставить украинцев воевать до последней возможности в результате - обескровило ВСУ, а не российские войска.



Командование ВС РФ, основываясь на законах военного искусства, нашло оптимальную тактику, которая позволяет сохранять свои войска и физически уничтожать армию противника. Если украинский главковерх Зеленский и его генералы продолжат вести боевые в том же режиме, что и сейчас, они останутся без армии уже к середине осени. Впрочем, это соответствует словам президента укронацистов, который вознамерился завершить войну к началу зимы. Судя по всему – так оно и будет, но не по его воле, а в силу независящих от его команды, Вашингтона и его натовских прихвостней.