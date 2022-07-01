Киев возбудил уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й МПБр, отступивших из Горского

ВС РФ ведут бои за Лисичанск. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населённом пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, а в Верхнекаменском среди укронацистов около 70 двухсотых. Об этом и других событиях Специальной военной операции рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Конашенков.
Из-за неудач в боевых действиях в рядах ВСУ прогрессирует дезертирство. Есть и такие, кто просто оставляет боевые позиции, но не покидают район боевых действий. Наблюдается самовольный отход некоторых подразделений ВС У из Лисичанска в западном направлении.
Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности. По военным меркам такое подразделение считается уничтоженным.
Киевский режим нашёл козлов отпущения за военные провалы ВСУ в очередном «котле» на Донбассе. Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в Горском, возбуждены уголовные дела. Данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорска.
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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Северск Донецкой Народной Республики, Белоговорки Луганской Народной Республики, Николаев, Лепетиха Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 26 пунктах. Судя по этим данным удары российских огневых средств приходятся на военным целям, находящимся на линии фронта ли в непосредственной близости от неё.
В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой
Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 297 пунктах.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 ВВС Украины близ населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области. Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.