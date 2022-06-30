Конашенков: жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих — это самая главная задача, всё остальное потом

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июня 2022, 13:42

Фото: Соцсети

Минобороны РФ: «Состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача.

Всё остальное потом».

Практически все освобожденные, - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен составляет более шести тысяч человек. В обменном фонде с российской стороны оказались бойцы и командиры украинского националистического формирования «Азов» (запрещён в РФ). Продолжать их удерживать у себя ВС РФ считают нецелесообразным, поскольку это прямой путь к сохранению их жизней, что было бы несправедливо. А так, эти боевики, наверняка, окажутся снова на фронте, где их с большой вероятностью может постичь как господня.