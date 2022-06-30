Российские ВС оставили остров Змеиный из-за нецелесообразности держать там гарнизон

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30 июня 2022, 13:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Москва продемонстрировала мировому сообществу, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря, считают в военном ведомстве РФ. Однако, есть опасность, что НАТО воспользуется морским транспортом, предназначенным для вывоза пшеницы, чтобы доставлять на Украину вооружения и боеприпасы, что в принципе не приемлемо при организации гуманитарных коридоров. И всё же решение оставить остров скорее вызвано отсутствием целесообразности держать там свой гарнизон. Этот пятачок суши, где невозможно создать прочные фортификационные сооружения, слишком плотно обстреливается с черноморского берега, временно занимаемого украинскими войсками. Оставить там людей и технику – означает нести постоянные потери.

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине», - заявил Конашенков.

Он также сообщил, что противник несет значительные потери: «28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе города Днепропетровск».

Также, за прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС РФ по командному пункту 123-й бригады территориальной обороны (БрТО), месту расположения иностранных наёмников в городе Николаев, а также по складу боеприпасов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады(ОДШБр) в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20-ти украинских бойцов и более 80-ти иностранных военных, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских, трехсот минометных снарядов и ста выстрелов для ПЗРК.

Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава.

В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики, безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50 процентов, а это по военным меркам - считается уничтожением войскового формирования. Это естественно, что они были отведены в тыл для пополнения отдыха и восстановления боеспособности.

В ВСУ процветает групповое дезертирство. Так, из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 13 военнослужащих, включая офицеров из состава 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады самовольно оставили боевые позиции и ушли в тыл.

Кроме описанных выше случаев высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в близи Харькова и Зеленодольска Днепропетровской области, а также под огнём наших ВС оказались в 34-х пунктах - живая сила и военная техника ВСУ. Особенно досталось укро-нацистам в Северске и Бахмуте Донецкой Народной Республики.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районах н/п Светлодарское и Авдеевка, а также были накрыты огнём два артиллерийских взвода 152-мм орудий «Гиацинт-Б» в районе всё той же Авдеевки Донецкой Народной Республики.

Фронтовая и армейская авиация ВСК РФ, ракетные войска, ствольная и реактивная артиллерия сухопутных войск ВС ФР подвергли сосредоточенным обстрелам 39 командных пунктов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 218-ти районах. Фронтовые истребители ВКС России сбили в ходе воздушных боёв два штурмовика Су-25 ВВС Украины близ Широкого Днепропетровской области и Архангельского Херсонской области. Ракетами класса «воздух-поверхность» уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» в позиционном районе близ Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 близ Славгорода Днепропетровской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский фронтовой истребитель Су-27 в районе Софиевки Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3916 единиц специальной военной автомобильной техники.