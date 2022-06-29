Российские войска ведут бой в южной части Лисичанска

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июня 2022, 20:46

Фото: Соцсети

ВСУ отходят на рубеж Бахмут — Северск, сообщают телеграм-каналы. Штурмовые группы ВС РФ уже зачистили от укро-нацистов посёлок Стекольный и продолжают продвигаться в северном направлении. Также россияне обошли город с запада и вгрызлись в его окраины выдавливая врага в восточном направлении.

Штурмовые отряды продвигаются в глубь Лисичанска с запада вдоль улицы Октябрьская. Бои идут на южных окраинах города в районе завода резинотехнических изделий и Белой Горы. В ожесточённых атаках полностью уничтожен 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По словам пленных укров, из 350 человек личного состава осталось только 30 военнослужащих.

ВСУ под огнём российской артиллерии с потерями выводят своих боевиков из Лисичанска в направлении Северска через Белогоровку.