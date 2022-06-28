Зеленский приказал, во чтобы то ни стало захватить остров Змеиный за две недели, во имя чего

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июня 2022, 13:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В сети появились сведения, что Генштаб ВСУ планирует отбить Змеиный у российских военных в течение двух недель. Эта информация спущена в СМИ из самых надёжных источников. И на первый взгляд воспринимается как очередной информационный вброс. Однако её не стоит квалифицировать столь однозначно.

Стало известно, что на берегах Чёрного моря, не столь удалённых от острова ВСУ, сосредоточили неназванное число РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц М777. Которые должны открыть ураганный огонь по российскому гарнизону, обороняющему остров Змеиный.

Начнём с того, что данная акция может предприниматься Киевом только с одной целью. Показать всему миру, что команда Зеленского делает всё возможное для вывоза украинской пшеницы на запад, чтобы предотвратить якобы надвигающийся голод.

Затем, после успешной операции по захвату Змеиного, все восемь РСЗО HIMARS и три десятка 155-мм гаубиц М777 будут переброшены на Донбасс для огневой поддержки «победоносного» наступления ВСУ.

Укры однозначно будут ещё не раз атаковать Змеиный. И это продолжится до тех пор, пока российские войска не освободят от них Одесскую и Николаевскую области. На их территории сейчас ВСУ размещают не только дальнобойную ствольную и реактивную артиллерию, но и пилотируемую, и беспилотную авиацию, а также мобильные противокорабельные ракетные комплексы сухопутного базирования Harpoon или «Нептун» (модификация Х35), которые реально угрожают не только гарнизону острова, но и всему Черноморскому флоту ВМС РФ.

Помимо этого, после освобождения Николаевской и Одесской областей, российская армия выйдет на соединение с Приднестровьем и перережет линии поставок вооружений, боеприпасов и ГСМ на Украину из Румынии и Болгарии.

Стратегически, эти две области важнее Донбасса. Поэтому украинские военные столь упорно бьют из своих орудий по мирным городам ЛНР и ДНР, дабы провоцировать российское командование продолжать наступление именно на Донбассе, не помышляя о захвате столь важного для обеих сторон черноморского побережья Новороссии.