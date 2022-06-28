Украинское командование готовит к подрыву Криворожскую ТЭС, такой же подход Киева наблюдается и по отношению к армии

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июня 2022, 12:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Укры не придумали ничего более разумного, как укрыть свою артиллерию на территории Криворожской ТЭС в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России. Оттуда они выводят орудия на огневые позиции, а затем возвращают их в укрытия, подготовленные внутри станции.

В Минобороны РФ считают, что, недожавшись пока россияне обстреляют станцию, укры взорвут её сами. В таком случае без электричества останется население большей части центральных регионов Украины. Стоит признать, что такой ход очень и очень соответствует украинской ментальности: «назло всем отморожу себе уши».

С военной точки эта провокация – бессмысленна, и даже губительна для самих ВСУ. Однако в политическом плане она может получить весьма выгодный для Киева международный резонанс с распространением мнения, что в таком же может быть взорвана одна или несколько атомных электростанций, сейчас находящихся под контролем украинского-нацистского режима.

Стоит отметить, что кабинет Зеленского также относится и к украинской армии. Все действия которой производятся не в соответствии с военной целесообразностью, а в угоду политических ходов и идеологических побед с прицелом на западного обывателя и западное же общественное мнение. Этот комик натурально гробит украинскую армия, следуя его приказам (однозначно исходящим от западных советников) командование ВСУ своими руками уничтожает украинских солдат уже не тысячами, а десятками тысяч. Кстати, они сами уже в открытую говорят об этом. Цель Запада очевидна. В Вашингтоне и иже с ним намерены уложить в землю, как можно больше украинцев. Результат уже заметен, европейские политики всё чаще заявляют, что разрыв между Европой и Россией уже наступил, окончательно и бесповоротно. Мол оно никогда не вернётся, в прежнее добрососедское русло. Остаётся только дивиться наивности американских политиков и их европейских ставленников. В реальности, история показывает другую истину: «никогда не говори - никогда».