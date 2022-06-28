Иностранные наёмники открыли огонь по бойцам 28-й ОМБр ВСУ, четверо украинских военных убиты

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июня 2022, 12:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Телеграм-канал «иди и смотри» сообщает, что иностранные наёмники, воюющие на стороне террористического украинского квази-государства, по ошибке открыли огонь по разведывательной группе 20-й отдельной механизированной бригады, в результате 4 укро-нациста были убиты.

Случаи дружественного огня между формированиями укро-нацистской армии не единичны и их число только увеличивается. Сказывается тот фактор, что уже практически выбит кадровый состав ВСУ и НГУ, а им на смену приходят слабо подготовленные новобранцы. То же самое можно сказать о боевиках так называемого «иностранного корпуса», воюющего на стороне укро-нацистского недогосударства. Видимо нормальные, имеющие большой боевой опыт наёмники, трезво оценивая обстановку не стремятся приезжать воевать на Украину. И сюда валит всякая шушера, не имеющая ни должных знаний, ни нужных навыков. К тому же стало известно, что укры просто убивают иностранцев, оказавшихся в котлах в условиях, когда неизбежна сдача в плен.

Вышеописанный случай можно квалифицировать как «дружественный огонь». Однако, зная приёмы украинской пропаганды, берусь предположить, что в поступившем сообщении всё было поставлено с ног на голову. А в реальности иностранцы, убившие украинских военных – это заградотряд. Ещё раз повторю, это лишь моё предположение, поскольку случаи «дружественного огня» среди украинских формирований наблюдаются всё чаще.