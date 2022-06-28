Китайские самолёты с гиперзвуковыми ракетами на борту совершили демонстративный пролёт Японии

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28 июня 2022, 11:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Звено бомбардировщиков -ракетоносцев ВМС и ВВС НОАК в составе трёх машин с гиперзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами на борту, совершила полет над проливом Мияко, который разделяет японские острова Мияко и Окинава. Об этом сообщила во вторник китайская англоязычная газета South China Morning Post (SCMP).

Токио, похоже, начинает охватывать лёгкий мандраж. Над проливом Мияко пролетели два китайских бомбардировщика H-6J относились к ВМС КНР, а третий - H-6K - к ВВС КНР. H-6J несли восемь ракет YJ-12, а бомбардировщик H-6K имел на борту средства радиоэлектронной борьбы для подавления работы радаров вероятного противника.

Гиперзвуковые ракеты YJ-12 воздушный и сухопутный варианты, дальность их полета составляет свыше 400 км. Они спокойно преодолеют все имеющиеся в распоряжении США и их союзников средства ПРО.

Поскольку помимо китайских самолётов – ракетоносцев, которые совершено спокойно пролетели через зону опознавания ПВО Японии на южных рубежах «Страны восходящего солнца», в непосредственной близости от Японского архипелага сейчас находятся не менее 16 боевых кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР. Если в Токио к этому относятся недостаточно нервозно, то это большая ошибка японцев. К этому стоит отнестись серьёзно и не лезть по указке США в конфронтацию с Россией и Китаем.

Тихоокеанский театр военных действий постепенно принимает свои реальные очертания. В настоящее время коалиция США и сателлитов имеет здесь преимущество над весьма вероятным военным союзом в железе, то есть в количестве кораблей и их тоннаже. Но в огневом плане (в наличие гиперзвуковых ракет и современного ядерного оружия) - бесспорное превосходство на стороне Москвы и Китая.