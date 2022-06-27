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27 июня 2022, 15:39

Фото: Соцсети

Минобороны сообщает, что грузинские боевики, участвовавшие в зверском убийстве российских солдат, попавших в плен под Киевом, были уничтожены. Воздушно-космическими силами России нанесён удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Об этом и других событиях специальной военной операции (СВО) сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным объективного контроля, четыре российских ракеты класса «воздух-поверхность» достигли цели. Объект (военный завод) - поражен. Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала.

Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.

Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом.

На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений из Лисичанска.

Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор» (запрещён в РФ). Российской артиллерией данное подразделение уничтожено.

Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й бригады теробороны, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80 процентов личного состава и около 70 процентов техники 138-го батальона этой бригады.

26 июня в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков.

Конашенков уточнил: «Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый «грузинский легион». В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали».

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 27-ми районах, в том числе нацистских формирований «Правый сектор» в районе Лисичанска, а также «Азов» и «Кракен» в районе Харькова.

Также поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Новодружеск Луганской Народной Республики,

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-ми районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах н/п Авдеевка, Дзержнск, взвод 155-мм гаубиц М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт» в районах Калинов и Артёмомво, а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» в районах Очеретино и Новолуганск, осуществлявших обстрел Донецка и других городов Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также перехвачены две тактические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Каховка Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3870 единиц специальной военной автомобильной техники.