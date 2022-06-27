Зеленский вновь решил пойти на Херсон, но пока украинские артиллеристы бьют по своим

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27 июня 2022, 13:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Верховное главное командование ВСУ заявило о намерении захватить Херсон. Наступление намечено на 27 или 28 июня. В первую очередь эту информацию распространили, как слух среди жителей Херсона и Херсонской области. Чтобы поддерживать нервозную обстановку в регионе ССО ВСУ проводят террористические акты. На линии фронта гремит канонада. Стороны ведут беспокоящий огонь. Миномётчики 60-й бригады ВСУ обстреляли роту своего соединения. Возможно, по принципу: бей своих – чужие бояться будут.

В пику распространения слухов о походе ВСУ на Херсон депутат Верховной Рады и совместительству член терробороны - Роман Костенко заявил, что ВСУ не ведут никаких наступательных действий на Николаевско-Криворожском участке фронта. С мест событий сообщают, что в районе Посад-Покровского укры продолжают закапываться в землю и занимаются минированием подходов к этому н/п.

Канониры 60-й ОМБр и 63-й ОМБр (из состава стратегического резерва ВСУ) ведут беспокоящий артиллерийский огонь по позициям российских войск в районе Высокополья, Андреевки, Правдино, Петровского, Потемкино, Золотой Балки, Киселевки и Благодатовки. Разведка целей и корректировка огня осуществляется группами наведения с использованием летающих дронов. О результативности этих обстрелов можно говорить в негативном ключе. Дело в том, что миномётчики 60-й бригады обстреляли свою роту из состава 97-го батальона, входящего в штат вышеуказанного соединения.

Тем временем ВС РФ подвергли огневым налётам казарму ВСУ в Березнеговатом (есть данные о погибших - не менее 100 украинских бойцов), места расположения украинских войск в населённых пунктах: Лиманы, Степова Долина, Партиизанское, Квитнёвое, Большая Костромка и также досталось украм, окопавшимся в Широковском районе. Местные источники сообщают о некоторой ротационной активности на позициях ВСУ. В Токарево были замечены танки 17-ой ОТБр. Но, их появление в небольшом числе говорит об оборонительном предназначении этой бронетехники.