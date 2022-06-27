НАТО окончательно признала Россию главным врагом и наметила полный разрыв связей с Москвой

Аргументы Недели → Армия 13+

27 июня 2022, 07:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Североатлантический блок планирует приступить к небывалому ранее развёртываю войск против России. По сути, намечается формирование восточного фронта. Кроме того, заявлено о новом интенсивном витке гонки вооружений. Саммит в Мадриде должен принять основополагающие документы на этот счёт. Впрочем, фактически альянс уже напрямую воюет против Москвы, о чём уже во весь голос свидетельствует западная пресса. Восточный фронт фактически уже существует. Стоит отметить, что ВСУ активнее применяют опыт Великой Отечественной войны, чем ВС РФ.



Американское издание New-York Times опубликовало на своих страницах и в сети информацию о работе разведок и сил специальных операций стран НАТО на территории Украины. Наиболее активны ЦРУ, ССО США, британская МИ6 и командос из 22-го полка САС. Эти и другие структуры занимаются сбором разведывательной информации, поставками вооружений обучением украинских военных диверсионной тактике. Кроме того, спецназовцы из американской «Дельта форс» и британского 22-го полка САС принимают участие в боевых действиях против российских войск. Помимо них на Украине засветились представители французского 1-го полка десантников морской пехоты (самый крутой у Парижа спецназ), израильтяне из Сайерет (спецназ ЦАХАЛ) и бойцы немецкого КСК. Короче собрался тот ещё цветник. Задача российских войск - наделать из них как можно больше трупов. Чем многочисленнее будут потери иностранных солдат на Украине, тем быстрее Запад осознает, что ему лучше бы не встревать в российские дела, связанные с возвращением своих законных исторических территорий.



Кстати, то же самое касается военных советников при командовании ВСУ и в администрации Зеленского. Западные СМИ подчеркивают, что наибольшее число таковых – это представители ЦРУ. Этим объясняется появление новых безымянных звёздочек на почётной стеле в Ленгли, указывающих на то, что погибли высокопоставленные сотрудники этого государственного американского агентства. Нужно чтобы число этих звёздочек многократно увеличивалось с каждым днём. В противном случае они продолжат закармливать разведданными украинский Генштаб и фактически руководить военными действиями ВСУ и других украинских формирований, включая радикальных националистов. Ещё смешнее, что на Украине воюют командос из Канады и Литвы, возможно, и бойцы австралийского САС здесь также присутствуют.



Заверениям западных политиков и высокопоставленных военных о том, что они не собираются посылать свои силы на Украину, верить не стоит ни при каких обстоятельствах. Главное оружие Запада (раньше, ныне и присно) – это лож. Кстати заверения, что Вашингтона и Лондона ВСУ не будут обстреливать из РСЗО HIMARS территорию России – также лживы. Об этом по сути сказал с высокой трибуны официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он, в частности, заявил: «Я думаю, вы увидите новые поставки таких систем, как HIMARS, в будущих траншах, это очень вероятно… это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого раньше не видели, это беспрецедентно. Для защиты или для нанесения ударов по территории РФ это оружие — президент Украины Владимир Зеленский определит сам».



Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 25 на 26 июня ВСУ силами «мульти видовой группировки» (пишу и смеюсь до слёз, уж очень она мизерная) предприняли очередную попытку захватить остров Змеиный. С суши ВСУ по нему открыли огонь из гаубиц М777, и РСЗО (предположительно HIMARS). С воздуха россиян атаковали три фронтовых истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, вероятно, взлетевшие с аэродрома Вознесенск. В ходе боя Су-25 был сбит. Накануне над Румынией были замечены американские разведывательные самолёты. Похоже – пора их сбивать.



Эксперты отмечают, что ВСУ активнее использует опыт в Великой отечественной войне РККА в отличие от ВС РФ. В первую очередь речь идёт о фактическом применении украинским командованием приказа НКО СССР № 277 от 28 июля 1942 года (известного в народе под наименованием «ни шагу назад») в современных условиях. В тылу украинских войск, развёрнутых на фронте, активно действуют заградотряды, уничтожающие солдат ВСУ, покидающих позиции или желающих сдаться в плен, всех - кого могут. Минобороны РФ указывает, что это связано с низким моральным уровнем украинских солдат и участившимися случаями сдачи в плен, дезертирства или отказа воевать. Так в Лисичанске и в других местах не только сейчас, но, и ранее заградотряды расстреливали и сдающихся в плен и своих тяжело раненых бойцов, чтобы не оставлять их на попечение противника. В Минобороны считают: «Руководство Украины опасается, что в ходе допроса украинские солдаты дадут показания против своих командиров, которые в дальнейшем могут быть использованы Россией в ходе расследования военных преступлений ВСУ». Конечно же для Российской армии приказ 277 совершено не актуален. Однако опыт формирования 4-х Украинских фронтов вполне можно было бы применить. Об этом заявил «Аргументам Недели» ветеран, участник боевых действий, военный пенсионер на правах анонимности. За каждым из фронтов закрепить один военный округ ВС РФ, а за наиболее сложным который будет вести действия против сил ВСУ, закрепившихся перед Донецком – два округа (например – Центральный и Северный флот). И спрашивать по полной программе за отсутствие результатов и потери не только с командующих фронтами, но и с их кураторов – командующих военными округами. Для борьбы с украинскими диверсантами и западными силами специальных операций создать отдельное, хорошо оснащённое, силовое ведомство с полномочиями более широкими, чем были в своё время у контрразведки «СМЕРШ».