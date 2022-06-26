Киев планирует минировать границу с Россией и Белоруссией

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июня 2022, 14:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Верховную Раду внесли законопроект, в котором, в частности, предлагают выделить вдоль границы большие площади земель, на которых разместить инженерные оборонительные сооружения, в том числе и минные поля.

Похоже украинские власти до сих пор размышляют категориями начала и середины прошлого века. Считают, что мощные оборонительные сооружения типа линий Мажино и Маннергейма смогут сдержать наступление современной армии. Им, видимо, невдомёк, что умеренное использование ВС РФ средств поражения в боевых действиях на Украине связанно с нежеланием допустить множественные жертвы среди мирного населения. А оборонительные линии на границе, в дали от городов авиация, флот, ракетчики и артиллеристы ВС РФ будут бомбить и крушить нещадно, всеми доступными способами. А в арсенале российского военного ведомства есть множество современных мощнейших (неядерных) боеприпасов, способных разрушить любые самые прочные фортификационные сооружения, даже изготовленные из армированного бетона самых высоких марок.

Впрочем, о чём это я? Украинское руководство, судя по всему, готовит новый повод для распила бюджета, не иначе. А оборонительные сооружения будут обычными, минные поля исполнят с применением давно устаревших минно-взрывных изделий советского времени. То же самое сейчас происходит с современным стрелковым оружием, поставляемым Западом на Украину. Предложение о его продаже с доставкой в любую точку мира рекламируется в сети, а солдат ВСУ и формирования территориальной обороны вооружают стрелковым оружием и станковыми пулемётами системы «Максим» и другими образца начала и первой половины двадцатого века. При этом Зеленский, политическая и военная верхушка Украины богатеют день ото дня. Кое-что перепадает и депутатам Верховной Рады. Кстати, западные кураторы Киева уже не раз высказывали своё недовольство коррупцией, процветающей на Украине. Но эти замечания не носят ультимативный характер, поэтому Зеленский и его команда продолжают бессовестно разворовывать западную военную помощь.