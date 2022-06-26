В результате ракетного удара 65-я, 66-я мотопехотные и 46-я аэромобильная бригады ВСУ утратили боеспособность вдали от фронта

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июня 2022, 13:42

Фото: Соцсети

Под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, сельские населенные пункты Вороново и Сиротино. Где проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145-ти квадратных километров. Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, он сообщил, что в 30-й механизированной бригаде ВСУ, развернутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области. В результате - полностью утратили свою боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные и 46-я аэромобильная бригады из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана. Кстати, Генштаб ВСУ намеревался их использовать для прорыва на Херсон.

Фронтовая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РВ серьёзно потрепали за ночь живую силу и военную технику врага в 286-ти районах. Под огнём оказались артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, два пункта управления в районах Висунск и Барсашово Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западной окраины Лисичанска Луганской Народной Республики.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов(батарей) реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новосёловка первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.



Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате укры снова понесли немалые потери. Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. С нашей стороны потерь нет.



Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов. В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники.