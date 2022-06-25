Британия решила объявить войну России, вероятно, забыв про «Сарматы»?

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июня 2022, 14:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Журналист газеты «Гардиан» почему-то решил, что Британия объявит войну России если два наёмника, выходца из этой страны, захваченные в ДНР - будут казнены. Такой выпад скорее говорит о близорукости британской прессы, чем о реальности. Лондон отлично осознаёт, что ядерная мощь России слишком велика, чтобы затевать с ней игры в войну. На уничтожение Британских островов будет потрачено не так много ракет и времени, последствия сего весьма непредсказуемы, поскольку данный архипелаг занимает исключительное географическое положение, радиоактивные облака от него будут распространяться в сторону Северного Ледовитого океана и следственно, в сторону Мурманска. Но, покончить с этой гидрой, на протяжении долгой истории, творящей козни против России – святое дело. Видимо, чтобы окончательно морально добить заносчивых британцев и других врагов России, Димитрий Рогозин заявил об улучшении и без того превосходных технических характеристик «Сармата». Эту информацию распространила ВГТРК.

Не буду, акцентировать внимание на безграмотных и близоруких выводах, и прогнозах британской прессы, лишь напомню о той безотрадной участи, которую познает «туманный альбион» если вознамерится воевать против России. Бытиё, для Британии прекратится, если она вздумает воевать с Россией, уповая на свой временный успех в Крымской войне в 1853-1856 годы. Сейчас ставки другие и ответственность за безрассудство лондонских политиков будет бесконечно велика.

Ранее сообщалось, что в этом году РВСН ВС РФ получат новые межконтинентальные баллистические ракетные комплексы «Сармат» с уникальными техническими и боевыми характеристиками. Теперь, из уст Рогозина мы узнаём, что российские военные повысят технические требования к этой и без того, казалось бы, совершенной, ракете.

При этом он заверил: «Мы абсолютно в графике, мы сейчас готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных прежде всего с нашим заказчиком - с министерством обороны, моментах».

По его словам, «Роскосмос» уже приступил к созданию серийных ракет: «Мы исходим из того, что, как и было сказано президентом, мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре Красноярского края на боевое дежурство».

Напоминаем, что МБР РС-28 «Сармат» идёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО - SS-18 «Сатана», которая производилась на ПО «Южмаш», УССР) в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН ВС РФ.

Боевая часть «Сармата» оснащается несколькими разделяющимися боеголовками в том числе и гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», которые в состоянии развивать скорость около 27 чисел Маха (число Маха – соответствует скорости звука применительно к разным высотам с учётом сопротивления воздуха и влияния гравитации Земли). В настоящее время гиперзвуковые планирующие блоки «Авангарды», способные к самонаведению и манёврам как по тангажу, так и по рысканию, устанавливают на межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ. Этот боеприпас не в состоянии перехватить ни одна из ныне существующих и перспективных систем ПРО в мире.