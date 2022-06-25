Замминистра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко вручил дипломы лучшим выпускникам РГВВДКУ

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25 июня 2022, 13:29

Фото: Соцсети

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко принял участие в торжественной церемонии выпуска Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Василия Маргелова. Генерал-полковник Юрий Садовенко передал слова поздравления от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, вручил выпускникам дипломы об окончании училища и поздравил их с успешным вступлением в ряды славного Офицерского Корпуса Вооружённых сил России.

В своей речи, обращённой выпускникам Маргеловцам, Юрий Садовенко подчеркнул: «Слава России в значительной степени ковалась подвигами рязанских десантников, среди которых 53 Героя Советского Союза и 140 Героев России. Многие выпускники продолжают доблестно исполнять свой долг в Сирии и на территории проведения специальной военной операции.

Не сомневаюсь, что ваш высокий профессионализм, маргеловская закалка и верность присяге будут и в дальнейшем поддерживать высокий авторитет училища».

Он также отметил: «Здесь вас научили главному - преданному служению Родине, воле к победе, умению действовать в критических ситуациях. С таким багажом вам по плечу решение самых сложных задач и покорение новых вершин. Среди вас 17 золотых медалистов и более ста краснодипломников. Безусловно, такие блестящие результаты - во многом заслуга ваших наставников, за что им выражаю огромную благодарность».

Всего в 2022 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командном училище выпустилось более 450 человек, в их числе 9 адъюнктов и более 400 лейтенантов и прапорщиков.

Также, дипломы о высшем образовании вручены и выпускникам иностранных государств. В рамках торжественного мероприятия проведен ритуал «Клятва выпускников», а в завершении, для выпускников и гостей, десантники провели показательные выступления, такие как рукопашный бой, разборка и сборка автомобиля УАЗ, совершение прыжков парашютной командой училища, показ тактического эпизода и т.д.

Отрадно, что это славное Военно-учебное заведение не превратили в институт, следуя веяниям моды. Обидно, что многие заведения лишились наименования гордого и традиционного: Военное Училище. Необходимо сохранять связь времён и не следовать западным трендам, имеющим лишь внешнюю пестроту и совершенно не помогающим увеличению боеспособности наших Вооружённых Сил. Надо заимствовать у противника (а запад таковым является) только лучшее, полезное, по-настоящему передовое и отметать шелуху.