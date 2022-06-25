ВС РФ наращивают наступательную мощь в своих действиях и демонстрируют образцы высокого военного искусства

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июня 2022, 13:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня БМ21 «Град». Об этом и других событиях специальной военной операции (СВО) сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Стоит отметить, что боевые действия в рамках СВО приняли классический характер. И это сулит ВС РФ скорую победу, поскольку нет больше сдерживающих наступательных порыв наших войск политических припонов.

Он также сообщил, что в районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.

В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач.

Результат правильного подхода ВС РФ к решению военных задач по уничтожению армии противника даёт свои результаты.

Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствию тяжелого вооружения.

Скорее всего это лишь предлог, а в реальности им просто не хочется умирать. Они знают, что ВС РФ работают на полное уничтожение армии врага (всё по классике). Действия ВС РФ соответствуют постулатам высказанным великими военными теоретиками Александром Суворовым, Карла Фон Клаузевица и Николо Макиавелли. Противника надо уничтожать всеми доступными способами пока он не капитулировал, а войны надо нести до победного конца «и точка». Кстати, Макиавелли описал особенности ведения войн с такими народами, как малороссы (почему-то их именуют уничижительно - украинцы).

Да, воевать с ними сложно, но, затем, управлять ими будет достаточно комфортно.

Вернёмся к СВО. Фронтовая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ подвергли мощному огневому воздействию живую силу, военную и другую технику в 284-х пунктах. Уничтожены: два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43-х пунктах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов (батарей) РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новосёловка вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода (две батареи) в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. Как говорили в 1941-1945 годы: «никакой пощады фашистской сволочи».

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей. Вот это – ободряющий показатель. Армия врага должна быть разорвана в клочья, так, чтобы у укронацистов и их западных кураторов пропало всякое желание воевать с Россией.

Средствами противовоздушной обороны ВС РФ за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов. Также перехвачена баллистическая ракета ТРК «Точка-У» в районе населенного пункта Молодёжное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражовка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и близ острова Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.