США поставят Украине 18 патрульных катеров

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24 июня 2022, 13:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Вашингтон намерен продать или передать Украине 18 боевых катеров. Однако, если Незалежная лишится выхода к морю, этот подарок (или покупка) будет бесполезным. Во всяком случае американцам стоит или поторопиться или отказаться от этой затеи.

Есть мнение, что в ближайшее время ВС РФ и ЧФ РФ предпримут наступательные действия в Одесской и Николаевской областях с целью отрезать Украину от выхода к морю и обезопасить базы и боевой корабельный состав ЧФ РФ от возможных обстрелов противокорабельными ракетными комплексами «Гарпун», которые поставляют Киеву некоторые страны НАТО. Поэтому решение США передать Незалежной ещё 18 боевых катеров, может оказаться бессмысленным.

Одним из вариантов рассматривается катер Mark VI. ТТХ: длина - 25,8 м, экипаж - 10 человек + 8 мест для перевозки личного состава, скорость - 35 узлов (65 км/ч), дальность плавания - 600 миль (1100 км). Катер вооружен двумя дистанционно-управляемыми 25-мм пушками Mk 38 Mod 2 и шестью пулеметами M2. В зависимости от выполняемых задач вооружение может быть представлено пулеметами M240, M134 и гранатометами Mk 19.