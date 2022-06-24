Очевидно, что направление главного удара ВС РФ приходится на Краматорск и Славянск

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июня 2022, 12:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Судя по информации, поступающей за последние несколько недель о районах с особой интенсивностью военных действий, можно сделать вывод, что направление главного удара ВС РФ приходится на Краматорск. Вероятно, в дальнейшем наступление будет направлено на Днепропетровск, это даст возможность выйти в тыл и лишить снабжения группировок ВСУ, обороняющихся под Донецком, и на участке фронта от Угледара до Васильевки (берег Днепра). Впрочем, есть мнение и о других вероятных направлениях наступления.

По данным, полученным только что, от осведомлённого источника, украинские войска покинули Северодонецк. До командования ВСУ наконец-то дошло, что удержание территорий не является главной целью сейчас. Если Украина положит всю свою армию на Донбассе, остальные территории защищать уже будет некому. Встаёт вопрос, как произошёл отход войск ВСУ из Северодонецка и почему во время переправы через Донец их не перебили. Нельзя пренебрегать преследованием отступающего врага и давать ему возможность сохранить свою живую силу. Противника должно уничтожать без всякой пощады до тех пор, пока он не сдаётся в плен, в противном случае российская армия столкнётся с эффектом сжатой пружины.

Южнее Лисичанска укры прекратили сопротивление в Золотом и Горском, идёт зачистка этих населённых пунктов. Свыше 800 боевиков ВСУ, оказавшихся в котле, сложили оружие. Ранее сообщалось, что в Горском и Золотом держали оборону остатки 24-й ОМБр, 57-й ОМБр и 10-й ОГШБр ВСУ. Надолго их боевого запала не хватило. Сообщается об отходе части украинских войск из Лисичанска. Опять же, и здесь нет никакого огневого воздействия со стороны российских сил на отступающего противника.

Есть информация о выходе россиян и ополчения Донбасса на западные окраины Лисичанска, если это так, - почему не организованно преследование отходящего противника, хотя бы с применением манёвра огнём. Далее сообщается, что идут бои в лисичанской промзоне, которую обороняют подразделения 24-й ОМБр, 80-й ОДШБр и 110-й бригады теробороны. На подступах к Бахмуту российские войска взламывают оборону противника в районе н/п Покровское.

Сейчас ВСУ сконцентрированы многочисленные войска именно на Краматорском участке фронта, который взят в полукольцо, это видно при взгляде на карту. Выходит, что российские войска берут Краматорск и Славянск в клещи. Если внимательно посмотреть на организацию обороны ВСУ в этом районе, то можно прийти к выводу, что ударами южнее (из района Горловки) и севернее (от Изюма) Краматорска ВС РФ могут обеспечить себе выход на оперативный простор и в короткие сроки достичь берега Днепра. Однако, это вряд ли произойдёт по нескольким причинам, о которых говорить не будем. Сойдёмся на мнении, что такое стремительное продвижение войск ВС РФ на запад сейчас не целесообразно. Кроме того, есть другие неотложные задачи, требующие решения. Для того чтобы обезопасить ЧФ необходима зачистка от ВСУ Черноморского побережья с выходом на границу с Приднестровьем. Также есть необходимость в освобождении Харькова и Харьковской области и в создании широкой полосы подконтрольной ВС РФ в восточных районах Украины для обеспечения безопасности Брянской, Белгородской и Курской областей.

Какой из вариантов действий изберёт Генштаб ВС РФ мы увидим уже в ближайшее время после ликвидации Краматорской группировки ВСУ.