Американцы прислали новый трофей для России на Украину – РСЗО HIMARS

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июня 2022, 17:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Киев во всю возвещает о прибытии американских РСЗО HIMARS на Украину и этим сообщают российским войскам, чтобы те готовились принять новый трофей, который можно будет разодрать на мельчайшие детали и посмотреть, что у него внутри.

Американцы, кажется, начитают понимать, что, отправляя на Украину своё современное вооружение, они делают хороший подарок для российских военных. Впрочем, подарок был сделан намного раньше, когда американские инструкторы начали обучать украинских военных и реформировать ВСУ по стандартам НАТО, то есть по образу и подобию американской армии.

Российским вооружённым силам представилась великолепная возможность получить боевой опыт в борьбе против образчика войск США. Теперь Генштаб ВС РФ уже наверняка знает, как громить американскую армию и на что она может быть способна.

Гаубицы и САУ западного образца уже стали достоянием российских конструкторов вооружений. Теперь очередь за РСЗО и высокоточным оружием, далее, вероятно Штаты отправят нам в виде трофея свои хвалёные разведывательные и ударные беспилотники и более совершенную боевую технику. Сомневаться в этом не приходится, поскольку Белый Дом уже закусил удила и начинает наращивать военную помощь Украине, предоставляя своему военно-промышленному комплексу получать баснословные прибыли за счёт налогоплательщиков.