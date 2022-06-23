Лисичанск блокирован, Золотое и Горское в кольце, что дальше

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июня 2022, 17:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Значительные успехи войск РФ и ополчения Донбасса в районе Лисичанска показывает, что россияне освоились на украинском театре военных действий (ТВД), безоговорочно владеют инициативой и с нарастающей мощью громят армию укро-нацистов. Как говорили в годы Великой отечественной войны: «никакой пощады фашистской гадине». Редеют группы иностранных наёмников, которым Минобороны РФ пообещало невесёлую будущность.

Однако россияне ведут себя очень гуманно по отношению к противнику. Поэтому многие украинские солдаты предпочитают сопротивлению - сдаваться в плен. Кстати, пленные укры сообщают много интересного об украинской пропаганде в войсках. Оказывается, по версии Киева, ВСУ уже давно взяли Ростов на Дону и Белгород. Недавно был в Ростове украинских солдат там не видел ни в качестве пленных, ни в качестве завоевателей. Думаю, что после окончания специальной операции было бы не дурно провести колонны пленных укров по центральным улица Ростова. Поскольку они верят украинской пропаганде и услышав правдивую информацию российской стороны, говорят – это ложь.

Вернёмся ближе к Лисичанску. По последним данным бои идут уже в Золотом и есть информация, что украинская группировка попавшая в котёл не прочь сдаться россиянам в плен. А там ни много, ни мало находится до 2 тыс. бойцов ВСУ.

Похоже, что и Лисичанск скоро окажется в полной блокаде. По поступающим из него данным дорога, соединяющая Северск и этот город взята под контроль российскими войсками и казачьими частями ЛНР. Укры готовят промзону «Желатинового» завода Лисичанска к длительной обороне, туда свозят вооружения, бронетехнику, боеприпасы, продовольствие и прочее. Интересно, сколько на этот раз нацисты продержатся? Есть мнение, что – недолго. После освобождения Северодонецка и Лисичанска союзные силы навалятся на Славянско-Краматорской укрепрайон, а также - саданут что есть силы по гарнизону Бахмута. Возможно, что следующим ударом украинские войска будут выбиты за Днепр.

Ранее я высказывал предположение, что с потерей Донбасса ВСУ могут сохранить боеспособную армию. Но, безрассудные действия украинского верховного (намеренно пишу с маленькой буквы он большего не достоин) главнокомандующего ведут к тому, что Киев уложит большую часть своих войск на ныне сложившейся линии фронта. Украинские батальоны горят в боях ярче и быстрее костра из сухого валежника. Кадровый состав ВСУ тает на глазах. Находящиеся в тылу – приуныли, от их былой воинственности почти уже ничего не осталось. Зеленский просто уничтожает украинские вооружённые силы, и никакая заграница уже не в состоянии им помочь. Потери ВСУ можно без преувеличения назвать ужасающими. Многие подразделения утратили до 70% -80% процентов личного состава, а это – разгром. Бестолковое желание командование ВСУ, во чтобы то ни стало, удержать занимаемые позиции и отказ от стремления сохранить армию простой некомпетентностью в военных вопросах объяснить невозможно.

На этом фоне возрастает воинственная риторика в Польше. Варшавские говоруны – политиканы уже заявляют, что в войну против России могут вступить более 40 млн. поляков. Интересно, где варшавские ястребы собираются набрать столько пушечного мяса. Они как будто утратили способность здраво мыслить и напрочь забыли, что у России есть ядерное оружие, самое совершенное в мире. То, что президенту польскому Дуде плевать на поляков – это совершено очевидно, поскольку он этнический украинец, а вот почему самим полякам на себя наплевать – это совершенно необъяснимо. Похоже, что к ним прозрение придёт только после серии ядерных ударов, нанесённых по территории Польши.