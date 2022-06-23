Зеленский вновь собирается послать свои войска на Херсон

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июня 2022, 10:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Помнится в Киеве уже заявляли о захвате украинскими войсками села Киселевка, что расположено в каких-нибудь 15 км от Херсона. Но, как выяснилось, попытка атаковать наши позиции была и закончилась она потерями для ВСУ. В результате укры были отброшены на исходный рубеж. Но битому неймётся и командование ВСУ готовит новое наступление на Херсон, а заодно и на Мариуполь, даже не задумываясь о том, что силёнок у них ни на то, ни на другое не хватит.

Для гипотетического наступления на Мариуполь ВСУ сосредотачивают войска на границе Донецкой и Запорожской областей. Там уже находится 1-я танковая, 128-я горно-штурмовая, 53-я и 59-я мотопехотные бригады. Сейчас сюда подтягиваются подразделения и тылы 44-й артиллерийской бригады, на вооружении которой состоят буксируемые гаубицы и САУ западного образца.

Для заявленного броска на Херсон Генштаб ВСУ планирует задействовать 80-ю и 28-ю моторизованные, 60-ю пехотную, 11-ю штурмовую, 79-ю десантную, 124-ю танковую и 45-ю артиллерийскую бригады ВСУ и формирования украинских националистов (этих используют в основном в качестве заградотрядов). Ранее речь шла, что сюда же прибудут 65-я и 66-я бригады из состава корпуса стратегического, но теперь о сём – молчок. Скорее всего их направили на Донбасс – затыкать дыры.

Справедливости ради стоит отметить, что практически все соединения ВСУ укомплектованы плохо обученными новобранцами, поскольку кадровый состав уже практически весь выбит.

Собирались укры навалиться на российские позиции нахрапом, но, как говорится, что-то пошло не так. Конкретно с небес обетованных на их головы обрушились тонны огня (ракет и снарядов). В результате прекратили существовать подразделения ВСУ, дислоцированные в микрорайоне Соляные, горит хранилище ГСМ на территории терминала компании «Эвери» у городского порта в Николаеве. Разлетелся в пыль склад боеприпасов в Зеленом Гае. Пострадали позиции укров и объекты военной инфраструктуры в Зеленодольске и Апостолово.

Под огнём российской арты оказались формирования ВСУ, закрепившиеся у Орехова и Гуляйполя.