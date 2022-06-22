Российские конструкторы получили возможность досконально изучать современные западные образцы вооружений

Аргументы Недели → Армия 13+

22 июня 2022, 19:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сообщается, что захваченные российскими войсками и ополчением Донбасса французские САУ «Цезарь» были переправлены для изучения на «Уралвагонзавод». Такое же действо наверняка было проделано с Джавелинами и другими западными ПТРК. Благодаря западной помощи Украине Россия получает полное представление о современном вооружении НАТО.

Помимо французских, на украинском ТВД находятся гаубицы и самоходки из других стран. Кроме того, США и Британия собираются оснастить ВСУ своим новым оружием. Можно сказать лучшего подарка для российской разведки и оборонки и не придумать. Ничего захватывать не понадобится, украинские военные сами всё продадут за бесценок, с документацией и комплектующими. Ждем также новую немецкую, американскую и британскую технику. Господа из Вашингтона, Парижа, Лондона и Берлина, пожалуйста не задерживайте их поставку, можете сразу отправлять в Россию, что бы не терять время на перегрузку с одного логистического средства на другое посредством списания, как утерянное на фронте, на Украине.