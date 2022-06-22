Конашенков: Противник несёт значительные потери, украинские солдаты массово отказываются воевать

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22 июня 2022, 14:00

Фото: Соцсети

21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан». Об этом и других событиях специальной военной операции рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горског, Подлесное, Врубовка Луганской Народной Республики, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.

В районе Николаевки Донецкой Народной Республики, в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных Сил России.

Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидоровд, Верхняя Каметка Донецкой Народной республики и Мирополье Сумской области, ликвидирован зенитный ракетный комплекс

«Бук-М1» в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 151 районе.

Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное Луганской Народной Республики. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов: Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородное, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах н/п Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 ВВС Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также уничтожены в воздухе 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники.