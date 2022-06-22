Немецкое оружие опять, как 81 год назад, стреляет по россиянам

Аргументы Недели → Армия 13+

22 июня 2022, 13:41

Фото: Соцсети

Правительство ФРГ, не скрывая ничего, опубликовало список немецкого вооружения отправленного и приготовленного к отправке на Украину. Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов.

По состоянию на 21 июня, аккурат к годовщине начала Великой отечественной войны, ФРГ отправило в распоряжение ВСУ, для ведения боевых действий против ВС РФ: запчасти к самолету МиГ-29, 30 бронемашин, 50 ПТРК «Панцерфауст 3», 3000 выстрелов к ПТРК «Панцерфауст 3», 14900 противотанковых мин, 500 зенитных ракет «Стингер», 700 зенитных ракетных комплексов «Стрела», 16 млн пистолетных патронов, 100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами, 100000 ручных гранат, 5300 шашек бризантного взрывчатого вещества, 100000 метров детонирующего шнура и 350000 детонаторов, 23000 касок, 15 паллет с формой, 178 автотранспортных средств (грузовики, микроавтобусы, внедорожники), 100 палаток, 12 электрогенераторов, 6 паллет с оборудованием для обезвреживания взрывоопасных предметов, около 300 биноклей, 1200 больничных коек, 18 паллет с медикаментами, 60 хирургических светильников, 10000 спальных мешков, 600 стрелковых очков, одну радиосистему, 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием, 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией), 353 штуки очков ночного видения, 4 устройства защиты от дронов, 38 лазерных дальномеров, топливо дизельное и бензиновое, и прочее.

Кроме того, «бундесвер» собирается отправить в распоряжение ВСУ: три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом в 100000 ракет, 30 ЗСУ «Гепард», в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, систему ПВО IRIS-T SLM, семь САУ PzH 2000, 10000 выстрелов для гаубиц, 53000 зенитных боеприпасов, 8 мобильных РЛС , 8 разведывательных БпЛА, 10 бронированных автомобилей, 8 систем РЭБ, 5.8 млн пистолетных патронов, 32 разведывательных дрона, 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, финансирование осуществляется Германией) и прочую технику.