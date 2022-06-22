ВСУ готовят новую линию обороны на юго-восточных подступах к Краматорску

Аргументы Недели → Армия 13+

22 июня 2022, 13:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Быстроразвивающаяся ситуация на Донбассе показывает, что украинские войска выдыхаются, значительно упал их боевой дух. Напротив ВС РФ и ополчение Донбасса наращивают темп боевых действий. Теперь уже и украинская сторона признаёт, что её вооружённые формирования попали в котлы на промзоне завода «Азот» в Северодонецке и в населённых пунктах Золотое, и Горское. По данным, опубликованным в телеграм-каналах, в окружении оказалось до 5 тыс. украинских боевиков.

Оперативная обстановка южнее Лисичанска и на промзоне завода «Азот» в Северодонецке складывается крайне негативно для украинских формирований. Населённые пункты Горское и Золотое, где располагается район обороны 24-й моторизованной бригады ВСУ, по сути, оказались в полном окружении. По свежим данным, подразделения народной милиции ДНР вошли в Лоскутовку и уже ведут уличные бои в этом населённом пункте. Ранее они захватили н/п Мирная Долина.

Также идёт бой в Рай-Александровке, до этого бойцам 6-го добровольческого (казачьего) полка удалось оседлать господствующую высоту рядом с этим н/п.

Получается, что путь для отступления 24-й ОМБр ВСУ и подразделения теробороны на Лисичанск окончательно отрезан. От 1,5 тыс. до 2 тыс. украинских бойцов заперты в этом котле. ТК сообщают, что в Лоскутовке пока ещё держатся остатки 112-й бригады теробороны (БрТО), которая сильно поредела в боях за Тошковку и Мирную Долину. Похоже, что эту бригаду ранее прислали сюда для замены 115-й БрТО, которая отличилась тем, что два её батальона отказались воевать. Отказников отправили в тюрьму, а бригаду после переформирования развернут на белорусско-украинской границе.

ВСУ пытаются разблокировать дорогу Бахмут-Лисичанск и перебросили сюда подкрепление – пехотный батальон, наскоро сформированный из вновь мобилизованных жителей Владимир-Волынского. Ранее сообщалось, что для этих же целей были задействованы подразделения 10-й горно-штурмовой бригады, о ротации пока сведений нет, возможно, что их изрядно потрепали россияне и дончане.

Так же поступают сведения о создании местным украинским оперативным командованием новой линии обороны на подходах к Краматорску с юга и юго-востока для чего задействованы две роты 14-й ОМБр.

Напоминаем, что в промзоне комбината «Азот» помимо солдат ВСУ в окружение попали добровольцы-националисты и иностранные наёмники. Похоже Киеву очень нужны мученики, поскольку команда формированиям, засевшим на «Азоте», от руководства ВСУ на отступление так и не поступила. Однако, эти боевики по собственному разумению всё же начали переговоры с россиянами об условиях сдачи в плен.

В Лисичанске обстановка нервозная. Местный гарнизон находится под постоянным плотным огневым воздействием артиллерии, ракетных войск и авиации ВС РФ. Отмечаются участившиеся случаи дезертирства среди украинских солдат. К слову, у них есть пока возможность выйти лесами в западном направлении из лисичанского полукотла.

Тем временем ВС РФ участили обстрелы с применением ОТРК «Искандер» и дальней авиации военных объектов ВСУ в Мирополье, н/п Середина-Буды, Сумской области, и в Гремяче, Черниговской области.

В Харькове и в его окрестностях российская артиллерия утюжит объекты и позиции ВСУ в Старом Салтове, Чугуеве. Под Изюмом российские канониры уничтожают противника, засевшего в Чепеле. Под огнём российских средств поражения оказались места скопления войск и техники ВСУ в Новолуганском, Лисичанске, Красногоровке, Новодонецке, в Андреевке, Гуляйполе и Староукраинке.

На правом берегу Днепра под ударами российских «Калибров», штурмовой авиации и артиллерии оказались войска ВСУ, развернутые на Николаевско-Криворожском участке фронта, В частности, удары пришлись по Белой Кринице, Шевченково, Большой Костромке, Апостолово, Зеленодольску и Николаеву.

Похоже российское военно-политическое руководство не на шутку разозлилось в связи с обстрелами украинской стороной объектов, находящихся на территории и в водах РФ. Тем более, что атаки ВСУ и ВМСУ приходятся на объекты, связанные с добычей, хранением и переработкой углеводородного топлива. Ожидается, что ВС РФ вскоре начнут наносить удары по «местам принятия решения», то есть в Киеве, Львове, Житомире и других городах, где располагаются центральные пункты военно-политического управления Украины зазвучит воздушная тревога.

Ситуация на фронте также говорит о возросшей решимости командования ВС РФ и Генштаба ускорить уничтожение украинских группировок на Донбассе и перенести направления главных ударов на другие участки фронта.