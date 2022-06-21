МО РФ: ВСУ несут невосполнимые потери в некоторых батальонах почти не осталось личного состава

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21 июня 2022, 17:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВСУ пытались штурмовать остров Змеиный. Укры обстреляли ракетами газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1». Ответным огнём ВС РФ поразили украинские артиллерийские орудия М777, РСЗО, ЗРК и ангары с БПЛА. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

20 июня около 5 часов ВСУ предприняли новую попытку захватить остров Змеиный. Перед штурмом была проведена огневая подготовка, в которой были задействованы дальнобойная артиллерия и авиация - более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя «Байрактарами ТБ-2». Разведку в интересах ВСУ проводил стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. Этот факт свидетельствует об участии вооруженных сил США в войне против России.

Системы ПВО ВСУ С-300, обеспечивавшие высадку десанта и проведение огневой подготовки были развёрнуты в районе Тузлы и Очакова. По острову били ТРК «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицы М-777 с огневых позиций, размещённых западнее Одессы и на острове Кубанский.

По боеприпасам ВСУ работали российские средства ПВО: ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Тор». Ни один из украинских снарядов не достиг острова. Так же были сбиты 13 украинских БПЛА, 4 ракеты «Точка-У», 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Из-за неудавшейся огневой подготовки, от десантирования укры отказались. В отместку нацисты обстреляли противокорабельными ракетами и боеприпасами воздух-поверхность с бортов БПЛА «Байрактаров» газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1».

В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2». На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777. Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах Мирная долина, Лоскутова, Подлесное Луганской Народной Республики, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе, военной технике ВСУ и националистических формирований, в том числе «Правого сектора», в районах населенных пунктов Белая гора, Новодружеск, Мирная Долина, Подлесное и Волчеяровка.

В ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении поражено два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» в районах Зарядное и Димитров, два взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Спартак и Подгорное.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ за сутки атаковала: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией поражено: 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.

Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери. В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав.

Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую. В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.

Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела.

В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом, группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил.

По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому.

Если речь идёт о потере в подразделении более 2/3 личного состава – это означает уничтожение данного формирования.

При укрупнённом подсчете общих потерь ВСУ с учётом информации, поступающей с линии фронта, можно говорить об безвозвратной утрате как минимум 300 тыс. – 350 тыс. военнослужащих, на данный момент. И это только в столкновениях войск ВС РФ и ВСУ (включая прочие украинские силовые структуры). Поступает информация об участившихся случаях дружественного огня в рядах украинской армии, потери от которого учесть сложно.