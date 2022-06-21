В парке Патриот пройдёт турнир по армейскому тактико-стрелковому многоборью «Звезда»

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21 июня 2022, 13:06 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

25 июня на базе Многофункционального огневого центра парка «Патриот» пройдут соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью «Звезда». Турнир посвящён действиям разведгрупп, выполнявших задачи в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР), председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

«В программу соревнований входит пять упражнений, дистанция — двойка. Это будут интересные разнообразные упражнения, со стрельбой по мишеням на дальности от 30 до 250 метров из различных положений и с разными дополнительными вводными. Минимальный боекомплект на двойку – 282 боеприпаса. Соревнования продлятся весь день. Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях и проверить свои знания, и навыки на практике», – подчеркнул генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, в программе дополнительных вводных будут представлены состязания по определению координат целей, запрос эвакуации (до врачебная помощь), установка растяжки (имитация отхода), метание гранат и предметов на точность, работа с переговорной таблицей и др.

Победителей соревнований ждут призы. Организаторами выступили ФАТСР, КУРСЫ РАЗВЕДКИ и OPERATORS AK.

Напомним, Федерация армейской тактической стрельбы в России создана в 2020 году в целях развития нового военно-прикладного вида спорта «армейское тактико-стрелковое многоборье». Оно включает в свои упражнения – метание ножа и сапёрной лопатки, огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи, тактические задачи. Среди дисциплин: «дистанция – 1 человек», «дистанция – 2 человека», «дистанция – группа».