ТК «Иди и смотри»: Черноморский флот ВМФ РФ отправил все свои боевые корабли в сторону Одессы

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июня 2022, 12:52

Фото: Соцсети

ТК «Иди и смотри» считает, что командование ВС РФ решило окончательно уничтожить остатки украинского военного флота для чего задействованы все силы ЧФ РФ. Соответственно вся береговая артиллерия и ракетные противокорабельные комплексы ВМСУ были приведены в боевую готовность.

К сожалению, стремление писателей ТК «Иди и смотри» использовать военную лексику ради красного словца не даёт толком понять, что им известно и что происходит. Возможно, что им только ничего не известно, а неправильное использование военной терминологии им. нужно лишь для того, чтобы привлечь столь же несведущего в военном деле читателя.

Цитирую перл этого ТК: «российские корабли с полным боекомплектом выстроились в боевые порядки и идут в сторону Одессы». Уважаемые сочинители из ТК «Иди и смотри» - для совершения марша или передвижения группы кораблей используются походные порядки или рассредоточенная передислокация. А боевой порядок принимают те или иные силы именно для боевых действий, но никак не для перехода или марша.

Дальнейшую информацию о том, что «на данный момент подтверждены 14 ракетных ударов в Одесской области, уничтожение складов и логистических хабов в Очакове, Одессе и Белгороде-Днестровском»- примем на веру с той оговоркой, что для столь незначительных действий не стоит выводить весь флот в море и тем более отправлять его к Одессе. «Калибры» бьют как минимум на расстояние 1500км(по другим данным до 2500км и даже дальше), для их применения не надо отправлять флот к Одессе, где от наказывается в зоне поражения противокорабельных сухопутных комплексов ВМСУ.