Телеграм-канал насчитал у ВСУ всего 40 турецких «Байрактаров»

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июня 2022, 12:27

Фото: Соцсети

Неэффективность применения беспилотников «Байрактар ТБ-2» против российских ВС очевидна. Считается, что на этом фоне Анкара затормозила поставки этих БПЛА Киеву, полагая что неумелые действия украинских операторов тому причина.

Впрочем, в случаях, когда турецкие операторы работали в интересах ВСУ, результат был примерно тем же. В целом «Байрактар ТБ-2» дискредитирован и похоже покупателей этого в общем-то неплохого беспилотника значительно поуменьшилось. Поэтому, возможно, Анкара бьёт тревогу. А на подходе еще один тяжёлый турецкий беспилотник кроме «Байрактар-Акинджи», ситуация аховая. Турция похоже, боится отправлять новинки на Украину, где их ждёт незавидная участь.

Впрочем, есть мнение, что Анкара вовсе не прекратила поставки беспилотников Украине, просто та использует их там, где нет эшелонированной ПВО ВС РФ. Ранее озвученная информация о том, что в парке «Байрактаров» ВСУ осталось только 12 машин – мягко говоря, недостоверная.

По данным одного из телеграм-каналов в распоряжении Киева остаётся около или более 40 таких беспилотников. Этот вывод был сделан на основе таможенной документации, которую данный ТК смог добыть. Указывается, что «Байрактары» в основном используются на границе с Белоруссией, где сейчас не идут боевые действия и над акваторией Чёрного моря. Впрочем, и к этой информации стоит относиться критично, поскольку есть данные Минобороны РФ об уничтожении «Байрактаров» в различных пунктах, практически по всей линии фронта.