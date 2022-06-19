ВСУ перебрасывает подкрепление на Авдеевское направление

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июня 2022, 15:14

Фото: Соцсети

По-прежнему идут тяжёлые бои под Харьковом, на подходах к Славянску, Лисичанску и близ Авдеевки. ВСУ не отказались от попыток нанести удар на Изюм с линии Чепель-Протопоповка-Петровское. Южнее Запорожья в бой вступила 44-я украинская артбригада, оснащённая орудиями и САУ западного образца.

Близ Харькова идут бои в окрестностях Дементиевки и Питомника. Расчеты ОТРК «Искандер» провели пуски по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Прилёты пришлись по Шебелинскому ГПЗ у н/п Андреевка Балаклейского района. Это предприятие — один из немногих сохранившихся украинских заводов по переработке нефти.

Западнее Изюма под артиллерийский обстрел российских войск попали позиции ВСУ на линии Чепель-Протопоповка-Петровское. На юго-западных окраинах Северодонецка завершена зачистка дачных поселков. Российская авиация отработала Лисичанскому НПЗ. ВСУ окончательно выбиты из Тошковки.

В Курахово, под Авдеевкой прибыло подкрепление, вооружение и боеприпасы в том числе и свежие РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Южнее Запорожья в районе Орехова и Гуляйполя гремит канонада, практически не смолкая. Артиллерия двух сторон вовлечена в плотную перестрелку, это обусловлено тем фактом, что ВСУ пробросили сюда свежую 44-ю артиллерийскую бригаду. Правда по её складам уже пришёлся огневой налёт, уничтоживший значительный объём боеприпасов.

Кроме того, горят нефтебазы в Новомосковске, в Полтавской области, разрушена значительная часть Кременчугского НПЗ.