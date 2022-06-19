США, в нарушение международных правил отправляют ВСУ вертолёты, произведённые в России

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июня 2022, 13:08

Фото: Соцсети

Американские военные опубликовали кадры погрузки партии вертолетов Ми-17, которые передадут Украине в рамках военной помощи Вашингтона. Согласно международным правилам США, должны получить разрешение от Москвы на такую поставку. Но, судя по всему, для Вашингтона международные законы не писаны.

Вертолеты грузят на тяжелые транспортные самолеты C-17 Globemaster III и отправляют в Европу, откуда из переправят на Украину, если некие обстоятельства непреодолимой силы этому не помешают. Данное действие Вашингтона должно иметь последствия в виде болезненных санкций. Например, США должны остаться без российского урана и без российских удобрений.