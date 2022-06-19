Командование ВСУ нашло способ официально не учитывать своих погибших солдат

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19 июня 2022, 12:47

Фото: Соцсети

Зашкаливающая статистика потерь в украинской армии заставила Минобороны Незалежной искать способы её обходить, чтобы понизить негативное восприятие деятельности украинского военного ведомства на западе, да и в своей стране.

Телеграм-канал «Вестник» сообщает: «На Украине чиновники нашли способ снизить потери в случае ранения или смерти солдат. Они снимают призывников с воинского учета, и формально на фронт попадают гражданские люди. Похоже это касается не только раненых или погибших. Организованный бардак с военным учётом, вероятно, способствует обогащению некоторых военных чиновников. В результате участники боевых действий не могут доказать, что были на фронте и получить соответствующие выплаты. Кроме этого, в случае гибели их не учитывают как военные потери. Кроме прибыли: которую получают заинтересованные лица из украинского военного ведомства, значительно снижается статистика потерь ВСУ. Одно слово, сделано по-украински, комар носа не подточит.