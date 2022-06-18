Бойцам украинской нацгвардии прекратили выплату боевых

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июня 2022, 12:37

Фото: Соцсети

В нацгвардии Украины перестанут боевые денежные выплаты в размере 100 тысяч гривен (это около 195 тысяч рублей). Внятных объяснений, почему это происходит, украинские чиновники дать не могут.

«Боевые в нацгвардии больше не выплачивают», – рассказал источник телеграм-канала. Правда это было сказано с оговоркой, что тем, кто штурмует укреплённые знания противника платить будут подённо. То есть, хочешь получить 100 тысяч гривен – штурмуй российские позиции весь месяц.

Ранее сообщалось, что и солдатам ВСУ прекратили выплату боевых. Более того в некоторых соединениях и подразделениях ВСУ солдатам уже давно задерживают выплату обычного денежного довольствия. Тем уж не до «боевых»» - своё бы кровное получить. Похоже, что у Зеленского и его команды аппетиты значительно увеличились и им самим денег не хватает, для удовлетворения своих потребностей.