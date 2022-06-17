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Аргументы Недели Армия 13+

Войска ВС РФ готовятся в новый контрудар под Харьковом

, 18:37

Войска ВС РФ готовятся в новый контрудар под Харьковом
Фото: Соцсети

Подразделения ВС России проводят перегруппировку под Харьковом для возобновления контрнаступления от сел Терновая и Рубежное в западном направлении. Об этом информация была получена от источников в ВСУ и распространена в сети.

Украинские военные сообщают, что ВС РФ также ведет воздушную разведку в районах населенных пунктов Победа, Байрак, Шестаково, Рубежное и Верхний Салтов для уточнения позиций войск ВСУ. Российские артиллеристы и ракетчики продолжают вести огневую подготовку по военным объектам украинской армии.

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