Войска ВС РФ готовятся в новый контрудар под Харьковом

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17 июня 2022, 18:37

Фото: Соцсети

Подразделения ВС России проводят перегруппировку под Харьковом для возобновления контрнаступления от сел Терновая и Рубежное в западном направлении. Об этом информация была получена от источников в ВСУ и распространена в сети.

Украинские военные сообщают, что ВС РФ также ведет воздушную разведку в районах населенных пунктов Победа, Байрак, Шестаково, Рубежное и Верхний Салтов для уточнения позиций войск ВСУ. Российские артиллеристы и ракетчики продолжают вести огневую подготовку по военным объектам украинской армии.