НГШ ВС РФ Валерий Герасимов вручил в пятницу дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

17 июня 2022, 13:55

Фото: Соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ. На церемонии вручения он отметил, что выпускники академии всегда были востребованы государством. Всего из стен академии в пятницу выпустилось более 100 генералов и офицеров. Лучшим выпускникам были вручены медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба».

По словам Герасимова, выпускники академии обладают глубокими знаниями военной теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками, что сегодня особенно актуально.

Он добавил, что «подготовка таких профессиональных кадров высшей военной квалификации основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых».

Из академии также выпустились представители армий иностранных государств, с которыми РФ объединяют давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество.

Как отметил на церемонии начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий, до поступления в академию большинство из выпускников уже имели богатый служебный опыт - более 70% слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства являются участниками боевых действий и отмечены государственными наградами.

«Выражаю уверенность, что полученные знания позволят вам объективно оценивать и анализировать военно-политическую обстановку в мире, принимать обоснованные решения по предотвращению военных конфликтов, строительству и развитию Вооруженных сил, а в случае необходимости - успешно применять подчиненные войска», - заявил начальник академии.