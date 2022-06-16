CNN: Министр обороны Украины заявил о намерении вернуть все утраченные территории

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16 июня 2022, 17:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министр обороны Украины Резников рассказал американскому телеканалу CNN о намерениях Киева вернуть все утерянные территории, включая Крым. По сути, он озвучит не свои планы, а задумки Пентагона на первом этапе операции «Украина».

Резников заявил, что стратегической целью Крыма. Из его комментария, данного CNN, стало известно о трёх плановых этапах стабилизации ситуации в Украине.

На первом планируется «предотвратить дальнейшие потери против российских войск». На втором – «отбросить российские войска на свои позиции до начала СВО 24 февраля». На третьем – «начать переговоры с партнерами Украины о том, как захватывать Донбасс и Крым».

Для США всё вышеперечисленное — это лишь начальный этап, в последующем Вашингтон намерен развалить Россию по частям и захватить все её природные ресурсы. США будут использовать ВСУ, как инструмент достижения своих целей - до последней возможности. Высказанные Резниковым планы ещё раз подтверждают, что Москва может остановить специальную военную операцию только на западных границах нынешнего квази-государства, известного под наименованием «Украина».