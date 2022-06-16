Украинские войска попали в котёл южнее Лисичанска

Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2022, 10:37

Фото: Соцсети

Накал боёв под Славянском и Лисичанском только нарастает. На промзоне завода «Азот» в Северодонецке слышна канонада и плотная стрельба. Подразделения ВСУ, окопавшиеся в Золотом и Горском попали в полное окружение.

Под Славянском идут ожесточённые бои за Довгенькое и Краснополье. Российская артиллерия обрабатывает позиции укро-нацистов на территории промзоны завода «Азот» в Северодонецке.

Украинцы не оставляют попыток деблокировать трассу Бахмут-Лисичанск и несут огромные потери в боях за населённые пункты Васильевка, Яковлевка и Берестово.

Около 2 тысяч украинских боевиков полностью блокированы в Горском и Золотом.