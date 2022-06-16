Американский военный аналитик Скотт Риттер: Если Киев требует 500 танков, значит он столько же потерял

Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2022, 10:20

Фото: Соцсети

Скотт Риттер, военный аналитик из США считает, что потери Украины можно выявить из списка требований Киева для получения вооружений от Запада. Потери ВСУ наглядно демонстрируют запросы на артиллерию, танки, вооружение и боеприпасы. Киев теряет только на Донбассе до 1000 военнослужащих ежедневно. В ВСУ уже числится 1000 000 штыков, при необходимости Киев может набрать ещё 2 млн. рекрутов.

Если украинцам нужно тысячу артиллерийских орудий, значит, они потеряли тысячу орудий. Если украинцам нужно 500 танков, значит, они уже потеряли 500 танков. Надо учитывать, что каждый уничтоженный танк приходится три-четыре погибших члена экипажа, на каждое орудие – пять-шесть погибших членов расчёта. Речь идёт о потерях многих тысяч человек.

По мнению Скотта Риттера в день украинская армия теряет убитыми 600-800 военнослужащих. Его предположение не просто подтвердил, а скорректировал в большую сторону украинский политик Давид Арахамия, который заявил, что ВСУ только на Донбассе теряет ежедневно до тысячи человек убитыми и ранеными. Из его слов стало известно, что потери украинских войск стремительно растут.

Арахамия пояснил, что Киев уже поставил под ружьё около миллиона и сможет если понадобиться набрать ещё два миллиона рекрутов.