CNN: западные разведки считают, что на Украине наступает переломный момент

Аргументы Недели → Армия 13+

15 июня 2022, 19:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Переяславская рада 1654 год

В боевых действиях на Украине наступает переломный момент, поскольку ВСУ в нынешнем их состоянии выдыхаются и без масштабной помощи Запада дни киевского режима во главе с Зеленским сочтены.

Западные разведки выдали в эфир три прогноза дальнейшего развития событий на Украине и все они негативные для режима укронацистов. В первом варианте – ВС РФ после изгнания укров из Донбасса продолжат дальнейшее наступление на запад, до полного взятия под контроль всей территории Украины с дальнейшим её абсорбированием с полным исключением как наименования территории – «Украина», так и наименование нации – «украинцы», с возвращением им исторических имён: Малороссия и малороссияне. При втором, наиболее удачном для Киева и Запада варианте – конфликт будет продолжаться долгие годы, что бесспорно приведёт к краху Украину и её развалу на несколько частей. В конечном результате, что-то отойдёт – Польше, что-то – Венгрии и Румынии, но большая часть – России.

В третьем варианте Россия, по замыслу Запада, добровольно, не добившись своих целей, прекратит боевые действия, официально объявив себя победителем, а граница между Украиной и РФ пройдёт по существующей линии фронта. Этот вариант, так же сулит очень и очень долгое противостояние, поскольку сохранение Украины даже на небольшом пятачке, будет поводом для продолжения этим квази-государственным образованием жесткой антироссийской политики, при полной поддержке неконструктивных сил Запада, для которого Незалежная останется тем же послушным инструментом, предназначенным для разрушения России.

При этом стоит отметить, что: Россия вынуждена довести ныне текущую специальную операцию до победного конца – это для неё экзистенциально необходимо. У Москвы просто нет другого пути, только – победа. Украине нет смысла себя сохранять, поскольку она уже сидит в глубочайшей долговой яме, из которой ей не вылезти вовек. Её полное переформатирование в исторически верную Малую Русь, с отказом от украинских «ценностей» позволит послать Запад, с его долговыми претензиями и желанием командовать – куда подальше. Благо Киева – в возращении под патронаж Москвы или Санкт-Петербурга, если ему вернут столичную функцию Российской Федерации.

По всему получается, что полное исчезновение пресмыкающейся перед Западом Украины и возрождение Малой России и Новороссии, как составных частей российского государства – это единственно естественный вариант развития истории.