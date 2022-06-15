Страны НАТО поставят Украине новое тяжёлое вооружение

Аргументы Недели → Армия 13+

15 июня 2022, 15:32

Фото: Соцсети

Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжёлые вооружения и дальнобойную артиллерию. Эта информация широко освещена в международной сети.

Столтенберг, по сути, объявил, что западным элитам по душе, что укронацисты из поставляемого ЕС и США вооружения убивают мирных жителей. Кроме того, генсек НАТО утверждает, что готовится альянсом план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса. Итак ясно, что ВСУ является образчиком войск НАТО, воюющим против России. Столтенберг решил ещё раз это подчеркнуть. Более того среди отставных американских генералов начинает крепчать маразм. Всё громче звучат призывы к властям США и стран НАТО открыто выступить против России с оружием в руках. Эти теряющие рассудок ястребы неуклонно затягивают мир в ядерную войну.